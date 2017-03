Berkshire Hathaway Inc. – Buffet kauft, alle kaufen!

Lieber Leser,

die Aktie auf Warren Buffets Berkshire Hathaway bleibt weiterhin stabil. Im letzten Artikel dazu haben wir uns einige Details zu dem letzten Quartalsbericht angeschaut. Hier soll es nun um Warren Buffets neue Zukäufe gehen. Denn wenn Buffet kauft, dann bewegt er Märkte. Und das ist nicht einfach nur so dahingesagt, das ist so. Die jüngsten Beispiele: Apple, gekauft gleich nach dem Carl Icahn verkauft hat. Buffet hat vor dem Tief im Ölpreis in Ölunternehmen investiert. Der Ölpreis bildete kurze Zeit später einen Boden aus. Nach den kürzlich erworbenen Anteilen an Fluggesellschaften stiegen die jeweiligen Aktien um mehr als 45 %.

Parallelen zum Eisenbahngeschäft

Gemeint sind die Gesellschaften Delta Airlines, United Continental und American Airlines sowie Southwest Airlines. Buffet und sein Partner Munger wären jedoch nicht Buffet und Munger, wenn sie nicht von gewissen Entwicklungen in der Branche ausgehen würden. Sie kaufen sich nur dann massiv in eine Branche ein, wenn sich ein positiver Wettbewerbseffekt für die betroffenen Unternehmen ergeben kann. Aufgrund der zunehmenden Konsolidierung im Bereich Airlines könnte sich genau das abzeichnen. Auch im Falle der Akquisitionen der Eisenbahngesellschaften gingen die beiden Investoren ähnlich vor.

Analysten gehen von einer Übernahme aus

Analysten gehen nun vermehrt von einer Übernahme aus. Als wahrscheinlichsten Kandidaten haben sie Southwest Airlines identifiziert. Ein Teile-Zulieferer, Precision Castparts, wurde bereits vor kurzem für 37 Mrd. US-Dollar übernommen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse