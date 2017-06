Berkshire Hathaway: Die Analyse!

Lieber Leser,

die Berkshire Hathaway Aktie hat seit der großen Finanzkrise 258 % an Wert hinzugewonnen. Sie hat diesen Trend zwischen Ende 2014 und Anfang 2016 um etwa 20 % korrigiert. Aus der markttechnischen Perspektive wurde fast der 200-Wochendurchschnitt im Rahmen der Korrektur erreicht. Die Aktie nahm den langfristigen Aufwärtstrend Anfang 2016 wieder auf. Seitdem hat sie 30 % an Wert hinzugewonnen und zuletzt Ende Februar ein neues Allzeithoch bei 178 US-Dollar je Aktie erreicht. Seitdem korrigiert die Aktie den Trend erneut.

Unterstützt wird diese Korrektur durch fundamentale Erwartungen. Analysten haben infolge der gedämpften Erwartungen an die Trump-Politik sowie an das etwas langsamere Ergebnis-Wachstum bei den jeweiligen Unternehmen ihre Einschätzungen nach unten angepasst. Das Ergebnis je Aktie per Q2 2017 und Q3 2017 soll jeweils bei 2.806 US-Dollar und 3.212 US-Dollar je Aktie liegen.

Auf Jahresbasis sollen die Ergebnisse jedoch stabil bleiben, da die verhaltene Entwicklung im Versicherungs- sowie im Industriesegment von den positiven Ergebnissen im Energiebereich kompensiert werden könnte. Berkshire Hathaway hat in den letzten drei Quartalen die Einschätzungen der Analysen beim Ergebnis je Aktie verfehlt.

Berkshires Buchwert je Aktie deutlich gestiegen

Der Buchwert der Berkshire Hathaway Aktie liegt derzeit bei 178 US-Dollar. Ein Anstieg von 3,5 % im März. Das Unternehmen hat eine Liquidität von 96,5 Mrd. US-Dollar, was bedeutet, dass es in naher Zukunft zu weiteren Akquisitionen kommen kann. Die jüngste kleine Akquisition laut Medienberichten ist das Kölner Chemie-Unternehmen Lanxess, in das Buffet nun mit 3 % eingestiegen ist. Die letzten größeren Akquisitionen waren Precision Castparts und Duracell, die deutlich zu den Umsätzen per Q1 2017 beigetragen haben. Damit bringt Berkshires Marktwert ganze 410 Mrd. US-Dollar auf die Waage. Deren Töchter operieren in den Branchen Versicherungen, Energie, Finanzen, Transport, Industrie, Dienstleistungen und Einzelhandel. Schauen wir uns die Performance der einzelnen Segmente genauer an.

Versicherungs-Segment könnte demnächst wieder anziehen

Wie bereits erwähnt, hatte das Versicherungssegment sich in den letzten Quartalen nur verhalten entwickelt. Die Umsätze in diesem Segment sind zwar in den vergangenen vier Quartalen gestiegen, im letzten Quartal sogar stark auf 22,9 Mrd. US-Dollar. Die Ergebnisse vor Steuern verzeichneten in diesem Zeitraum jedoch kaum Anstiege. Zuletzt fiel das Ergebnis sogar von 1,5 Mrd. US-Dollar im vergangenen Jahr auf 0,75 Mrd. US-Dollar per Q1 2017.

Für das zweite Quartal wird ein erneuter Umsatzanstieg erwartet. Der Versicherungsbereich verzeichnete in den letzten Quartalen erhöhte Rückstellungen, Ansprüche und Ausgaben. Der Rückversicherungsbereich verzeichnete nur einen marginalen Zuwachs von 1,4 Mrd. US-Dollar im Vorjahr auf 4,7 Mrd. US-Dollar per Q1 2017. Versicherungsprämien sind jedoch gegenüber dem Vorjahr um 15,6 % gestiegen. Dieser Anstieg soll auch in den Folgequartalen zu einem höheren Umsatzanstieg beitragen.

Transport und Energie-Segmente verzeichnen solide Ergebnisse

BNSF Railway, die zweitgrößte Bahngesellschaft in den USA, ist im vollständigen Besitz von Buffets Anlagegesellschaft. Das Unternehmen konkurriert in den USA mit Union Pacific, Kansas City Southern und der Canadian National Railway. BNSF Railway verzeichnete solide Ergebnisse in den letzten drei Quartalen. Der Umsatz stieg auf 5,2 Mrd. US-Dollar nach 4,8 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Größte Umsatztreiber waren Transporte von Produkten aus dem Agrargeschäft, der Industrie, Kohle und Konsum. Umsätze beim Transport von Kohle sind gegenüber dem Vorjahr um 23,2 % gestiegen. Unterstützend dabei waren gestiegene Erdgaspreise. In den Bereichen Industrie und Konsum stiegen die Umsätze jeweils um 3,3 % und 8,8 %. Im Agrarsegment stiegen die Umsätze um 5,7 %.

Gegenüber dem Vorquartal sind jedoch die Umsätze leicht rückläufig gewesen. Das Ergebnis vor Steuern fiel das zweite Quartal in Folge. Netto verdiente das Unternehmen per Q1 2017 1,35 Mrd. US-Dollar, nach 1,26 Mrd. US-Dollar im Vorjahresquartal.

Über die Tochter Berkshire Hathaway Energy verwaltet Buffet Investments aus dem Energie- und Versorgerbereich. Auch dieses Segment entwickelte sich infolge gestiegener Ölpreise in den letzten Quartalen solide. Per Q1 2017 wurde ein Umsatz von 4,3 Mrd. US-Dollar verzeichnet, nach 4,1 Mrd. US-Dollar im ersten Quartal 2016. Das Nettoergebnis stieg sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch gegenüber dem Vorquartal leicht an.

Industrie und Service-Segmente mit höheren Umsätzen erwartet

Buffets Investments im Industriesegment verzeichneten insgesamt Umsätze in Höhe von 21,1 Mrd. US-Dollar per Q1 2017. Im Jahr zuvor lag der Umsatz in diesem Segment bei 10,6 Mrd. US-Dollar. Das Nettoergebnis stieg von 1,48 auf 1,49 Mrd. US-Dollar an. Es wurde ein Vorsteuerverlust von 184 Mio. US-Dollar im Rahmen einer Veräußerung realisiert.

Die Segmente Services und Einzelhandel verzeichneten einen verhaltenen Start in das aktuelle Jahr. Der Umsatz fiel gegenüber dem Vorquartal von 6,9 auf 6,1 Mrd. US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr gab es jedoch einen Anstieg von 5,9 auf 6,1 Mrd. US-Dollar beim Umsatz. Netto verdienten beide zusammen 393 Mio. US-Dollar gegenüber 324 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Es wird ein starker Anstieg bei den Umsätzen per Q2 2017 erwartet, vor allem im Bereich Finanz-Dienstleistungen und Konsum.

Insgesamt steuerte der Service-Bereich 2,6 Mrd. US-Dollar zu den Umsätzen bei, der Einzelhandel trug mit 3,5 Mrd. US-Dollar einen größeren Anteil daran. Dennoch sind die Umsätze gegenüber dem Vorjahresquartal im Einzelhandel von 3,53 Mrd. auf 3,48 Mrd. US-Dollar gefallen. Der Rückgang ging zu einem nicht unwesentlichen Anteil auf den Bereich Automotive zurück. Die drei Segmente könnten von den geplanten Infrastrukturmaßnahmen und der Steuerreform und der Deregulierung des Finanzsektors deutlich profitieren.

Aktien-, Analystenbewertungen und Kursentwicklung

Buffets Berkshire Hathaway wird derzeit mit einem erwarteten 2017e KGV von 20,3 bewertet. Der Branchendurchschnitt notiert derzeit bei 12,9. Der Unternehmens-Portfolio-Wert beziffert sich derzeit auf 163 Mrd. US-Dollar, nach 148 Mrd. US-Dollar im vergangenen Jahr. Die größten Positionen wie Coca-Cola oder Kraft Heinz sowie American Express, haben allesamt steigende Kurse im ersten Quartal 2017 verzeichnet.

Der faire Wert der Berkshire Hathaway Aktie wäre demnach in etwa zwischen 19-21 bei erwarteten KGV zu finden. Mit einer Nettoliquidität von 96 Mrd. US-Dollar sind weitere Zukäufe wahrscheinlich und damit auch die erhöhte Bewertung gerechtfertigt. Analysten haben ihre Bewertung gegenüber dem Vorquartal aufgrund verhaltener Entwicklung bei den Ergebnissen in einigen Segmenten nicht verändert. Fünf von acht Analysten bewerten die Aktie mit Halten und drei Analysten bewerten die Aktie mit Kaufen. Das durchschnittliche Preisziel liegt 12,5 % über dem aktuellen Aktienkurs.

Aus der markttechnischen Perspektive bleibt sowohl der langfristige als auch der kurzfristige Aufwärtstrend intakt, wobei der Kurs sich nun immer näher in Richtung kurzfristige Trendlinie bewegt. Diese verläuft bei 159 US-Dollar je Aktie. Ein Unterschreiten der Trendlinie, könnte den Kurs zügig bis in den Bereich bei 146,70 US-Dollar je Aktie drücken. Hier verläuft der 100-Wochendurchschnitt und damit ca. 11 % unter dem aktuellen Preis. Der 200-Wochendurchschnitt verläuft im Preisbereich bei ca. 139 US-Dollar.

Fundamental betrachtet sollte die Aktie weiterhin Stabilität beweisen können, jedoch vom Gesamtmarkt möglicherweise negativ beeinflusst werden können. Steigende Umsätze in den Bereichen Versicherungen und Financial Services dürften besonders hohe Erwartungen an insgesamt steigende Umsätze hegen. Sollten diese tatsächlich eintreffen, könnten Einschätzungen für das Gesamtjahr angehoben werden und damit die Aktie weiter unterstützen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.