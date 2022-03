Berkshire Hathaway-Aktie: Die Zweifler verstummen!

Gerade in den letzten Jahren musste sich Berkhire Hathaway bzw. Investorenlegende Warren Buffet einiges an Kritik gefallen lassen. Viele störten sich daran, dass die Holding und ihre Subunternehmen vor allem in Value-Titel investieren und diverse hochgejubelte Wachstumssektoren wie Tech oder Wasserstoff links liegen ließen.

Tatsächlich gab es auch Zeiten, zu denen der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie keine Bäume ausreißen konnte. Mitten im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung