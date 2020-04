Berkshire Hathaway-Aktie: Wie reagiert Warren Buffet jetzt?

Nach dem steilen Abwärtstrend und der ersten Kurserholung bewegt sich die Aktie von Berkshire Hathaway in einer kurzfristigen Seitwärtsbewegung. Berkshire Hathaway hat Anteile an Unternehmen, die von der Coronavirus-Krise stark betroffen sind. Warren Buffet, der Mann hinter Berkshire Hathaway, hat in der Vergangenheit Krisen ausgenutzt, um in unterbewertete Unternehmen zu investieren. Am 2. Mai wird Berkshire Hathaway seine Quartalszahlen veröffentlichen und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



