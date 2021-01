Berkshire Hathaway Aktie: Wichtig zu wissen!

Nach dem pandemiebedingten Absturz im vergangenen Frühjahr befindet sich die Aktie der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway seit Mitte März in einem Aufwärtstrend. Dabei bewegte sich das Papier in Wellen nach oben. Die Impfstoffeuphorie sorgte im November für einen Aufwärtsausbruch, bei dem die Aktie auf der 235-USD-Marke aufsetzte. In der Folge kam der Kurs bis auf 221,39 USD zurück und drehte anschließend wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



