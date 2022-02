Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett überrascht mit 975.000.000 US-Dollar-Kauf

Wie gut Warren Buffett nach wie vor mit seiner Holding Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) ist, zeigt sich besonders in schwierigen Zeiten. Während beispielsweise zuletzt der MSCI World- und viele andere Indizes verloren haben, hat die Aktie weiter hinzugewonnen. Somit hat sie in den vergangenen zwölf Monaten (14.02.2022) wieder viele bedeutende Indizes in der Entwicklung übertroffen.

Warren Buffett setzt vor allem auf gute Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen, die er in einer Korrektur möglichst günstig kauft und dann sehr lange hält. So haben sich Apple (WKN: 865985)-Aktien seit dem Einstieg 2016 bereits vervielfacht. Berkshire Hathaway muss regelmäßig über seine Transaktionen berichten.

Berkshire Hathaway kauft Activision Blizzard-Aktien

Die letzte Mitteilung überrascht. So hat die Holding im vierten Quartal 2021 Activision Blizzard (WKN: A0Q4K4)-Aktien gekauft. Hier werden einmal mehr Warren Buffetts Kaufkriterien deutlich.

Der Kurs des Videospieleentwicklers litt 2021 unter den Vorwürfen sexueller Belästigung und Diskriminierung von Frauen. Das Unternehmen gab zudem eine Verzögerung bei der Veröffentlichung der Spiele Diablo IV und Overwatch zwei bekannt. Activision Blizzard erhielt darüber hinaus für sein neues „Call of Duty: Vanguard“-Spiel enttäuschende Kritiken. Doch für den Investor war klar, dass diese Vorfälle nicht dauerhaft auf dem Kurs lasten werden, sodass er 14,66 Mio. Aktien für Berkshire Hathaway kaufte.

Die Position besaß zum Jahresende 2021 einen Wert von 975 Mio. US-Dollar. Activision Blizzard wächst seit vielen Jahren kontinuierlich und weist hohe Gewinnmargen und Kapitalrenditen auf. Zwar ist nicht klar, ob Warren Buffett selbst oder einer seiner Investment-Manager (Todd Combs oder Ted Weschler) die Kaufidee hatten, aber Activisions Parameter stimmen zumindest mit Buffetts Kaufkriterien überein.

Activision Blizzard-Aktien sind im Januar 2022 nach Microsofts (WKN: 870747) Kaufangebot für 68,7 Mrd. US-Dollar stark gestiegen. Berkshire Hathaway ist somit vor Microsoft eingestiegen, was hoffentlich nur ein Zufall ist, denn Warren Buffett und Bill Gates sind befreundet. Seit Jahresende 2021 sind Activision Blizzard-Aktien bereits um mehr als 21 % gestiegen (14.02.2022).

Weitere Verkäufe und Käufe

Berkshire Hathaway hat zudem Teva Pharmaceutical (WKN: 883035)- und Sirius XM Holdings (WKN: A1W8XE)- verkauft sowie Pharma-Aktien reduziert. So sank die Beteiligung an AbbVie (WKN: A1J84E) um 79 % und jene an Bristol-Myers Squibb (WKN: 850501) um 76 %.

Stattdessen kaufte Warren Buffett noch mehr Chevron (WKN: 852552)-, Floor & Decor (WKN: A2DQHZ)- und Restoration Hardware (WKN: A2DJTU)-Aktien. Besonders die Chevron-Position wurde um etwa 33 % stärker erhöht. Sie besaß Ende 2021 einen Wert von 4,49 Mrd. US-Dollar.

Berkshire Hathaway-Kassenbestand bleibt hoch

Warren Buffett ist weiterhin vorsichtig mit großen Aktienkäufen. Ende September 2021 hielt Berkshire Hathaway für 149,2 Mrd. US-Dollar kurzfristige Anlagen, obwohl die Holding zuvor 21,9 Mrd. US-Dollar für den Kauf eigener Anteile ausgeben hatte.

