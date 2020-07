Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett übernimmt Dominion Energys Erdgasgeschäft! Sollten wir dem Beispiel folgen?

Warren Buffett ist dafür bekannt, zu tiefen Bewertungen und nach Kurseinbrüchen einzusteigen. So tut er es seit Jahrzehnten und schneidet damit weit besser ab als viele Indizes. Doch der letzte Crash stellte eher eine Herausforderung für Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) dar.

Die weltweiten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie waren zunächst nicht absehbar und so widmete sich Warren Buffett dem Schutz von Berkshire Hathaway. Stark gefährdete Airline-Aktien wurden ver- und so gut wie keine neuen Beteiligungen gekauft.

Der Nebel lichtet sich

Mittlerweile ist die Lage etwas übersichtlicher geworden. Eine ganz große Katastrophe konnte verhindert werden und viele Unternehmen haben ihr Geschäft wieder aufgenommen. So sieht es wahrscheinlich auch Warren Buffett, der nun von Dominion Energy (WKN: 932798) Unternehmensteile im Wert von 9,7 Mrd. US-Dollar erwarb.

Viele ähnliche Versorger habe ich übrigens in den letzten Monaten vorgestellt. Sie bleiben, bis auf Ausnahmen, klassische Value-Investments.

Die Transaktionsdetails

Schauen wir uns zunächst die Details der Teilübernahme an, bevor wir auf Dominion Energy eingehen. Der Kauf wurde über Berkshires-Tochtergesellschaft Berkshire Hathaway Energy abgewickelt, die einen breit aufgestellten Versorger mit Vermögenswerten in Höhe von über 100 Mrd. US-Dollar darstellt. Mit dem Erwerb wird das Portfolio auf über 110 Mrd. US-Dollar anwachsen.

Erworben wurden Erdgasleitungen im Umfang von 7.700 Meilen (12.392 km) mit einer Transportkapazität von täglich etwa 20,8 Mrd. Kubikfuß. Hinzu kommen 900 Mrd. Kubikfuß Erdgasspeicher mit einer firmeneigenen Arbeitsspeicherkapazität von 364 Mrd. Kubikfuß und eine Beteiligung an einer Export-, Import- und Flüssiggas-Speicheranlage. Mit einem Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal 2020 gerechnet.

Die Reaktionen

„Wir sind sehr stolz darauf, unserem ohnehin schon starken Energiegeschäft ein so großes Portfolio an Erdgasanlagen hinzuzufügen. Ich bewundere Tom Farrell für seine außergewöhnliche Führungsqualitäten innerhalb der gesamten Energiebranche und bei Dominion Energy“, so Warren Buffett.

„Der Erwerb dieses Portfolios von Erdgasanlagen erweitert die Präsenz unseres Unternehmens in mehreren östlichen und westlichen Staaten sowie weltweit beträchtlich und vergrößert die Marktreichweite und Vielfalt von Berkshire Hathaway Energy“, so Berkshire Hathaway Energys Vorstandsvorsitzender Bill Fehrman.

Berkshires viel zitierter hoher Kassenbestand

Berkshire Hathaway kann somit einen Kassenbestand, der zuletzt 137 Mrd. US-Dollar erreichte, etwas reduzieren. Ein großer Fehler, der in diesem Zusammenhang jedoch immer wieder gemacht wird, ist, diese Zahl für sich zu betrachten.

Berkshire Hathaway hält immer einen gewissen Prozentsatz (seit 2008 durchschnittlich 17,9 %) an Bargeld. Da sich jedoch die Vermögenswerte seit 2008 verdreifacht haben, hält Warren Buffett natürlich auch absolut gesehen einen höheren Kassenbestand als noch 2008, um Berkshire Hathaway entsprechend abzusichern.

Wie ist die Dominion Energy-Aktie einzuschätzen?

Dominion Energy verliert mit dem Verkauf Geschäftsteile und konzentriert sich nun auf die Energieproduktion für etwa 7 Mio. Kunden aus North Carolina und Virginia (USA). Das Unternehmen wird dadurch etwas stärker von der Konjunktur abhängig.

Zum Jahresende 2019 besaß Dominion eine Stromerzeugungskapazität von 30.700 Megawatt, 10.400 Meilen Stromübertragungs- und 85.000 Meilen Stromverteilungsleitungen, 14.600 Meilen Erdgasübertragungs- und 103.400 Meilen Gasverteilungsleitungen.

Dem Konzern bleibt also weiterhin ein großer Teil seiner Aktivitäten erhalten. In den vergangenen zehn Jahren (2010 bis 2019) konnten der Umsatz und der operative Gewinn leicht von 15.197 auf 16.572 Mio. US-Dollar beziehungsweise von 3.233 auf 3.887 Mio. US-Dollar gesteigert werden.

Die Dividende je Aktie wurde stetig angehoben. Aktuell liegt die Rendite noch bei 4,46 % (06.07.2020). Allerdings ist die Bewertung derzeit etwas hoch, sodass sich das Warten auf eine Korrektur sicherlich lohnen könnte.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2021 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2021 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien). The Motley Fool empfiehlt Dominion Energy.

