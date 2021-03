Berkshire Hathaway Aktie: Warren Buffett sagt, dass diese Investition die Macht der Rückkäufe zeigt!

Berkshire Hathaway Inc (NYSE: BRK-A) (NYSE: BRK-B) CEO Warren Buffett schrieb am Wochenende seinen jährlichen Brief an die Aktionäre und betonte die “Macht der Rückkäufe” am Beispiel von Apple Inc (NASDAQ:AAPL).

Was geschah

Buffett sagte, dass Berkshire Ende 2016 begann, Aktien des iPhone-Herstellers zu kaufen und bis Anfang Juni 2018 mehr als eine Milliarde Aktien, bereinigt um Splits, besaß. “Wenn ich das sage, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung