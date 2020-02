Berkshire Hathaway Aktie: Warren Buffet setzt auf Supermärkte!

Allem Anschein nach erwartet sich Warren Buffet in Zukunft so einiges von Supermärkten. Darauf lässt zumindest die Tatsache schließen, dass die Investmentfirma der Börsenlegende, Berkshire Hathaway, mehr als eine halbe Milliarde USD für Aktien der US-Supermarktkette Kroger in die Hand nahm. Ebenfalls aufgestockt wurden die Anteile an Biogen, allerdings „nur“ um 192,4 Millionen USD.

Anteile an Banken verringert!

Weniger Anteile hält Berkshire ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung