Berkshire Hathaway-Aktie: Von einem Rekord zum Nächsten!

Die Berkshire Hathaway-Aktie hat in den vergangenen Wochen eine große relative Stärke gezeigt und dem schwachen Marktumfeld getrotzt. Die hohe Inflation und die bevorstehende Zinswende, der Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf den Welthandel – all diese Faktoren haben der Aktie nichts anhaben können. Im Gegenteil: in der vergangenen Woche sind die Kurse ein weiteres Mal nach oben ausgebrochen.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung