Berkshire Hathaway-Aktie: Stetiges Wachstum!

Die Berkshire Hathaway-Aktie hat im laufenden Jahr an Wert zugelegt: Seit Januar ist der Titel an der NYSE um 16,93 Prozent gestiegen. Vorige Woche ist der Kurs weiter nach oben geklettert: 3,52 Prozent hat der Titel in den vergangenen fünf Tagen gewonnen. Dagegen hat der Titel im heutigen Tagesverlauf bis 15:21 Uhr MEZ erneut um 1,18 Prozent zugelegt, was in einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung