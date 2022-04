Berkshire Hathaway-Aktie: Star-Investor schlägt zu!

Die Beteiligungsgesellschaft von Starinvestor Warren Buffett steigt in großem Stil beim Computer-Konzern HP Inc. ein: Berkshire Hathaway meldete in einem Formular 4 bei der US Securities and Exchange Commission den Besitz von etwa 121 Millionen Aktien von HP (HPQ), was einer Beteiligung von 11,4 Prozent entspricht.

Man heißt Buffet gerne willkommen

Die Aktien von HP stiegen seitdem um knapp 15 Prozent.



