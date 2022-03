Berkshire Hathaway-Aktie: Star-Investor schlägt zu!

Im vergangenen Monat sind die Aktien von Berkshire Hathaway um fast 15 Prozent gestiegen. Davon knapp sechs Prozent allein in den letzten fünf Tagen. Einer der Gründe dafür dürfte ein milliardenschwerer Übernahme-Deal sein.

Berkshire Hathaway-Aktie: Milliarden Cash-Deal!

Am Montag kündigte Warren Buffetts Berkshire Hathaway Inc. an, alle Aktien der Alleghany Corporation im Wert von 11,6 Milliarden Dollar in einem Cash-Deal zu kaufen.

