Berkshire Hathaway-Aktie: Auch der Riese wankt!

Auch die Aktie von Warren Buffett bewegt sich nach unten, nachdem die Börsen weltweit auf die Ausbreitung des Corona-Virus reagierten. Bisher hatte es eigentlich nur Kursverluste in China und den angrenzenden Staaten gegeben. Europa und die USA gingen wohl nicht von einer so schnellen Ausbreitung aus, doch mit den Fällen in Italien kam die Unsicherheit zurück. Die Berkshire Hathaway Aktie hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung