Berkshire Hathaway-Aktie: Plötzlich läuft es wieder!

Die Berkshire Hathaway-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen wieder deutlich nach oben arbeiten können. Profitieren kann der Anteilsschein dabei auch von einer soliden Q2-Zwischenbilanz und einem Aktienrückkauf in Rekordhöhe. Für insgesamt 5,1 Mrd. US-Dollar hat das Unternehmen zwischen April und Juni eigene Aktien zurückgekauft. Außerdem bewies Investorenlegende Warren Buffett, der zuletzt in die Kritik geraten war, ein gutes Gespür für ...



