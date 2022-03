Berkshire Hathaway-Aktie: Der Meister hat es immer noch drauf!

Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft von Investoren-Legende Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ist in den vergangenen Tagen ein weiteres Mal nach oben ausgebrochen und über den Widerstand bei 324,40/325,63 Dollar geklettert. Da sich die Aktie in den Wochen zuvor in einer Bandbreite zwischen 300 und 325 Dollar bewegt hatte, lag das Kursziel nach dem Ausbruch im Bereich der 350-Dollar-Marke.

