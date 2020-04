Berkshire Hathaway-Aktie: Lohnt sich diese Aktie?

Trotz verheerender Arbeitsmarktdaten – in der vergangenen Woche wurden in den USA mehr als 6,5 Millionen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt – hat der Dow Jones im Laufe des Donnerstags doch noch die Kurve bekommen und zum Handelsende ein Plus von 2,2 Prozent erzielt. Hintergrund waren Aussagen von US-Präsident Trump, wonach der Ölpreiskrieg zwischen Russland und Saudi-Arabien vor einem Ende stehen könnte. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



