Berkshire Hathaway Aktie: In Lauerstellung?

Die Aktie von Berkshire Hathaway bewährte sich in der Vergangenheit des Öfteren als krisensicher. Auch die kürzliche Panik rund um das neue Coronavirus in China konnte dem Papier nur kurzzeitig etwas anhaben. Zu Beginn der neuen Woche fällt die Stimmung an den Märkten wieder etwas besser aus, was bei Berkshire Hathaway aber kaum zu spüren ist. Der Titel bewegt sich an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung