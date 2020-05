Berkshire Hathaway-Aktie: Kurs rappelt sich wieder auf!

Selten zeigte sich die Berkshire Hathaway Aktie so schwach wie in der Corona Krise. Der Kurs schaffte es zwar wieder recht schnell eine erste Gegenbewegung nach oben zu bilden, doch dann kam es wieder zu einer Abwärtsbewegung, die fast in einem charttechnischen Verkaufssignal endete. So weit kam es aber am Ende dann nicht und Käufer konnten eine Stabilisierung erreichen.

