Berkshire Hathaway Aktie: Kommt es jetzt zum Seitwärtstrend?

Die Berkshire Hathaway Aktie bewegt sich in letzter Zeit in einem Seitwärtstrend. Die Zukunftswolke ist positiv und vergrößert ihre Fläche nach oben. In Kürze könnte es zu einem Kaufsignal innerhalb der lokalen Wolke kommen. Dieses wird auch von dem Chikou verstärkt. Der Chikou liegt über der Wolke und knapp über dem Kurs. Der aktuelle Kurswert liegt bei 205 USD

Ein Beitrag von Maximilian Weber.