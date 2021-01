Berkshire Hathaway Aktie: Diese Signale sollten Sie kennen!

Im November brach die Berkshire Hathaway-Aktie per Gap nach oben aus und erreichte ein neues Allzeithoch bei 234,99 USD. Profitieren konnte der Anteilsschein dabei von der Impfstoffeuphorie an den Märkten. Im Dezember folgte zunächst ein Rücksetzer, doch in der zweiten Monatshälfte übernahmen die Bullen wieder das Kommando. Sie führten den Kurs im Januar auf ein weiteres All-Time-High bei 236,24 USD, verpassten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung