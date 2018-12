Berkshire Hathaway-Aktie: Apple-Beteiligung zieht den Kurs nach unten!

Weitere Suchergebnisse zu "CNOOC":

Warren Buffett hatte in den vergangenen Monaten seine Beteiligung am Konzern Apple weiter aufgebaut und zunächst schien das Investment auch von Erfolg gekrönt zu sein, doch nun zeichnet sich ein anderes Bild ab. Die Apple-Aktie ist tief gefallen und der Kursverlust geht auch nicht spurlos an der Berkshire Hathaway-Aktie vorbei. Auch sie reagiert auf den Kursverlust der Beteiligung und legt den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.