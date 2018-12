Berkshire Hathaway-Aktie: Das Allzeithoch ist nicht mehr weit!

Zuletzt wurde bekannt, dass Warren Buffett bei Bankwerten nachgelegt hat. Angesichts der Zinsentwicklung in den USA ein sinnvolles Investment. Die Margen dürften im Zuge der anziehenden Zinsen ansteigen. Aber auch die Beteiligung an Coca-Cola bereitet zurzeit viel Freude. Der Kurs der Berkshire-Aktie ist in einem soliden Aufwärtstrend und nahe dem bisherigen Jahreshoch. Ein Ausbruch könnte hier unmittelbar bevorstehen.

Ein Beitrag von Anna Hofmann.