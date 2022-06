Berkley Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "W.R. Berkley":

An der Börse New York notiert die Aktie Wr Berkley am 09.06.2022, 04:57 Uhr, mit dem Kurs von 71.02 USD. Die Aktie der Wr Berkley wird dem Segment "Schaden- und Unfallversicherung" zugeordnet.

Die Aussichten für Wr Berkley haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Wr Berkley erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 6 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (69,15 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -2,63 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 71,02 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Wr Berkley erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 18,28 und liegt mit 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 38,76. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Wr Berkley auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 13 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Wr Berkley. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 2 "Buy"-Signale (bei 1 "Sell"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Buy" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.