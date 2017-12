Berit Ehmann (23) aus Backnang gewinnt Queen Silvia Nursing Award 2017 (FOTO)

Köln/Lohne (ots) -Die erste deutsche Preisträgerin des "Queen Silvia Nursing Award"heißt Berit Ehmann. Die 23-jährige Pflegeschülerin aus Backnang beiStuttgart überzeugte die Fachjury mit der Idee, das Notrufsystem inPflegeheimen zu revolutionieren. Der Award wurde erstmals 2013 ausAnlass des 70. Geburtstages von Königin Silvia von Schweden vergeben.In Deutschland fand der Wettbewerb nun zum ersten Mal statt.303 Ideen reichte der deutsche Pflegenachwuchs bei derVergabekommission des Innovationspreises ein. Sechs Ideen schafftenes ins Finale, aus der eine fachkundige Jury um den VorsitzendenUlrich Zerhusen vom St. Anna-Stift Kroge den Siegerbeitrag wählte.Bei der Präsentation ihrer Idee überzeugte Berit Ehmann die Jury mitAkribie, Fachwissen und Herzblut.Ihre Idee: In jedem Zimmer soll es einen Notfallknopf fürlebensbedrohliche Situationen geben, damit ohne Zeitverlust eineFachkraft alarmiert werden kann. Das System könnte mit einerzentralen Leitstelle verbunden sein, ähnlich wie bei Feuermeldern."Die sechs Finalisten haben es uns Juroren extrem schwergemacht.Mit welcher Kreativität, Zielstrebigkeit und Tiefe jede Ideepräsentiert wurde, hat uns einfach nur begeistert", so Jurorin Dr.Ursula Sottong von den Maltesern. Jurykollege Falk H. Miekley vonSpringer Pflege ergänzt: "Die Schülerinnen und Schüler haben für ihreIdeen gebrannt, das hat man gemerkt. Letztendlich hat Frau Ehmann dasRennen gemacht, weil ihre Idee einfach und genial ist. Aber auch,weil sie den Pflegeberuf mit Stolz und Begeisterung ausfüllt."Michael Eisenberg von der Dr. Willmar SchwabescheHeimstättenbetriebsgesellschaft ist sich sicher: "Als erste QSNAGewinnerin wird Frau Ehmann einen Beitrag dazu leisten, demPflegeberuf und insbesondere den Auszubilden die gesellschaftlicheAufmerksamkeit zu geben, die sie verdienen."Bei der Schülerin der Evangelischen Fachschule für Altenpflege inBacknang ist die Freude groß: "Ich konnte es schon kaum glaubenüberhaupt zu den Finalisten zu gehören. Dass ich jetzt als erstedeutsche Pflegeschülerin den Queen Silvia Nursing Award gewonnenhabe, bewegt mich sehr. Ich möchte die Aufmerksamkeit nutzen, um derPflege in Deutschland eine laute und stolze Stimme zu geben", soBerit Ehmann.Ihre Ausbildung zur Altenpflegerin absolviert die Preisträgerinbei der Stiftung Altenheime Backnang und Wildberg. Nun wartet auf siedie große Preisverleihung im kommenden April im Königspalast inStockholm. Dort wird sie von Königin Silvia persönlich den QueenSilvia Nursing Award 2017 entgegennehmen. Die Auszeichnung ist mit6.000 Euro dotiert und enthält ein internationales Pflegestipendium.Über den Queen Silvia Nursing Award (QSNA): Königin Silvia vonSchweden ist seit den neunziger Jahren sehr stark dem Thema Pflege imAlter verbunden. 1996 gründete sie unter dem Eindruck derDemenzerkrankung ihrer Mutter die Silviahemmet Stiftung, die dasVerständnis für das Krankheitsbild in der Öffentlichkeit fördern, dieAusbildung von Ärzten, Pflegekräften, Therapeuten und auchAngehörigen unterstützen und den wissenschaftlichen Diskursstimulieren will. Am Sitz der Stiftung in Stockholm befindet sichheute eine Tagespflege für Menschen mit einer Demenzerkrankung undein Schulungszentrum.Zur Förderung des Pflegenachwuchses wird seit 2013 der QueenSilvia Nursing Award vergeben. Nach Schweden, Finnland und Polenfindet der Ideenwettbewerb erstmals 2017 in Deutschland statt. Zieldes QSNA ist es, das Bild des Pflegeberufs in der Öffentlichkeitpositiv zu besetzen sowie die Bedingungen für Pflegekräfte,Betroffene und Angehörige zu verbessern.Über das Stipendium:Die Pflegekraft, die den Queen Silvia Nursing Award gewinnt,erhält ein Stipendium in Form eines Geldpreises in Höhe von 6000 EUR.Darüber hinaus bekommt sie die Möglichkeit, an einemindividualisierten Praktikum für mindestens sechs Monateteilzunehmen. Das Praktikum kann bei den Partnerorganisationendurchgeführt werden. So kann die Gewinnerin oder der Gewinner einhalbes Jahr lang vielfältige Eindrücke, Erfahrungen und Wissen ausunterschiedlichen Perspektiven im Gesundheitswesen und derAltenpflege sammeln.Zusätzliche Informationen finden Sie auf der offiziellen deutschenQSNA-Website: www.queensilvianursingaward.dePressekontakt:Ulrich ZerhusenQueen Silvia Nursing Award DeutschlandKroger Str. 5149393 LohneTel: 04442-805-181Email: uzerhusen@queensilvianursingaward.deKlaus WalrafTelefon 0221/9822-2202Mobil 0151 / 14 73 95 70klaus.walraf@malteser.orgwww.malteser.deOriginal-Content von: Malteser Deutschland gGmbH, übermittelt durch news aktuell