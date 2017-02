Berichtssaison in vollem Gange – Börsen halten sich hervorragend!

Mit Spannung war sie erwartet worden, die aktuelle Berichtssaison. Viele Analysten hatten mit Einbrüchen der Geschäftszahlen auf breiter Front gerechnet. Doch unter dem Strich verdienen die Unternehmen weiterhin gutes Geld, auch wenn beispielsweise die Banken hierzulande immer noch im Krisenmodus sind. Aber:

Bitte, liebe Anleger, tun Sie sich einen Gefallen und laufen Sie nicht jeder Nachricht und jedem noch so kleines Ereignis hinterher. Natürlich unterliegen Börsenkurse kurzfristigen Schwankungen, doch das Geld an den Märkten wird in den großen Trends verdient. Wir als „kleine“ Privatanleger haben beim NachrichtenTrading keine Chance gegen die „Großen“. Konzentrieren wir uns daher lieber auf die übergeordneten Bewegungen. Deshalb:

Unabhängig davon, was in den kommenden Tagen und Wochen noch kommen mag, die Kurspfeile zeigen auf breiter Front nach oben. Der Dow Jones notiert so hoch wie noch nie und auch der DAX ist auf dem Vormarsch. Dementsprechend sind wir in unserem Depot massiv auf der Hausse-Seite positioniert. Denn hier winken mittelfristig herausragende Gewinne. Ich kann Ihnen nur empfehlen: Machen Sie mit!

