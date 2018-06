Berichterstattung von New Orb Media zur Lebensqualität: Was denken Sie über die Auswirkungen des Älterwerdens auf Ihre Gesundheit?

Ohne eine (im Grunde einfache) Änderung der Einstellung wird dasRisiko für die rasch älter werdende Weltbevölkerung größerWashington (ots/PRNewswire) - Die Berichterstattung und dieAuswertung von Daten (https://www.orbmedia.org/agewell) durch New OrbMedia Inc. belegt einen deutlichen Zusammenhang zwischen derEinstellung gegenüber dem Alter, der Art, wie wir älter werden, undderen Auswirkungen, die über die unterschiedlichen Kulturen der Welthinweg beobachtet werden können.Menschen mit einer positiven Grundeinstellung gegenüber Älterenleben durchschnittlich länger und verfügen über eine bessereGesundheit als diejenigen, die dem Alter eher negativgegenüberstehen. Zudem erleiden diejenigen mit einer negativenEinstellung gegenüber dem Älterwerden eher einen Herzinfarkt odereinen Schlaganfall oder sie sterben einige Jahre früher.Ältere Menschen in Ländern, in denen dieser Gruppe eher wenigerRespekt entgegengebracht wird, sind einem höheren Risiko für eineschlechte geistige und körperliche Gesundheit ausgesetzt und lebenmit einer höheren Wahrscheinlichkeit in relativer Armut.Orb Media hat Angaben von 150.000 Menschen in 101 Ländernzusammengetragen, um etwas über das Maß an Respekt für ältereMenschen zu erfahren. Die gesammelten Daten zeigen, dass es beimNiveau an Respekt von Land zu Land große Unterschiede gibt.Gesund alt zu werden, gewinnt zunehmend an Bedeutung: Mit Ausnahmevon Afrika nimmt die Überalterung in Ländern überall auf der Weltrapide zu. Wenn sich dieser demographische Trend fortsetzt, wird biszum Jahr 2050 fast ein Sechstel der Weltbevölkerung über 65 Jahre altund knapp eine halbe Milliarde Menschen älter als 80 Jahre sein.Orb Media freut sich über die Zusammenarbeit mit den Mitgliederndes Orb Media Network (OMN). Dabei handelt es sich um eine Gruppe vonMedien aus der ganzen Welt, die Themen auf die Agenda setzen könnenund gemeinsam und zur selben Zeit an der Veröffentlichung vonGeschichten arbeiten, die den weltweiten Austausch über wichtigeThemen vorantreiben. Immer im Blick ist hierbei die Aufmerksamkeitvon Regierungen, der Industrie, von Wissenschaftlern,Zivilgesellschaft und der allgemeinen Öffentlichkeit.Mitglieder des OMN sind unter anderem SVT (Schweden), Die Zeit(Deutschland), The Hindu (Indien), Folha de Sa?o Paulo (Brasilien),Tempo Media Group (Indonesien), El Tiempo (Kolumbien), BBC(Vereinigtes Königreich), Cadena SER-Prisa (Spanien), CBC (Kanada),Dhaka Tribune (Bangladesch), Deutsche Welle (Deutschland) und YLE(Finnland).Informationen zu Orb MediaOrb Media ist ein gemeinnütziger Journalistenverband, der über dieThemen berichtet, die für Milliarden von Menschen auf der ganzen Weltrelevant sind. Wir veröffentlichen unsere Arbeit zeitgleich mit einemglobalen Netzwerk führender Medienunternehmen, um den globalen,öffentlichen Dialog anzustoßen, der einen von den Menschen selbstausgehenden Wandel bewirken kann. Orb Media führt eigene Recherchen,Datenanalysen, Vor-Ort-Berichterstattung und die engagierteÖffentlichkeit zusammen, um Themen setzende Storys über dieHerausforderungen zu produzieren, denen wir uns als eine Weltgemeinsam stellen müssen. Orbmedia.org/agewell.Pressekontakt:Lara Kline, larak@orbmedia.org.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/704341/Orb_Media___Family.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/652865/Orb_Media_Logo.jpgOriginal-Content von: Orb Media, übermittelt durch news aktuell