Berichte und Dokumentationen zum Urteil im NSU-Prozess im Ersten

München (ots) - Neu im Programm am Mittwoch, 11. Juli 2018, um20:15 Uhr:"Brennpunkt: NSU-Prozess - Das Urteil" (BR)Moderation: Christian NitscheÜber fünf Jahre dauerte der NSU-Prozess in München gegen BeateZschäpe und vier weitere Angeklagte. Nach 437 Verhandlungstagen fälltnun das Urteil. Der 20-minütige "Brennpunkt" analysiert denUrteilsspruch mit dem ARD-Rechtsexperten Frank Bräutigam undbilanziert die bisherige Aufarbeitung des NSU-Komplexes. WelcheFragen sind bis heute ungeklärt? Welche politischen Folgerungenmüssen gezogen werden?Pressetext zu:"Das Urteil. Die Verbrechen des NSU" (BR)Mittwoch, 11. Juli 2018, 9:55 - 10:45 UhrModeration: Andreas BachmannAm 6. Mai 2013 begann am Münchner Oberlandesgericht das Verfahrengegen Beate Zschäpe und vier weiter Mitangeklagte. Der sogenannteNSU-Prozess, das größte Strafverfahren im wiedervereintenDeutschland, geht zu Ende. Die ARD hat den Prozess von Anfang an mithohem Aufwand begleitet. Das TV-Reporterteam hat in mehr als tausendFernseh-Berichten, Live-Schalten, Interviews undHintergrund-Reportagen den NSU-Prozess im Bewusstsein verankert undsomit für Aufklärung über ein Ereignis der deutschen Zeitgeschichtegesorgt. Am 11. Juli 2018 endet das Verfahren. In der Live-Sendung"Das Urteil. Die Verbrechen des NSU" werden die wesentlichen Etappendes Prozesses nochmals nachgezeichnet sowie die Geschichten der Opferund der Täter erzählt. Ist die Aufarbeitung mit dem Urteilsspruchausreichend gelungen? Was haben die Verbrechen des NSU mit Staat undGesellschaft gemacht? Diese Fragen klärt Moderator Andreas Bachmannmit Prozessbeobachtern und Rechtsexperten.Dazu die zwei bereits bekannten DokumentationenAm Dienstag, 10. Juli 2018, 23:00 Uhr:Das Terrornetz - Zschäpes Helfer vor Gericht (SWR, BR und MDR)Film von Heiner Hoffmann, Marcus Weller und Markus RöschUnd am Mittwoch, 11. Juli 2018, NEU: 0:05 Uhr:Heer, Stahl und Sturm - Wer Nazis verteidigt (WDR)Film von Eva Müller