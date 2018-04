Berichte über Schießerei bei Youtube in Kalifornien

SAN FRANCISCO (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Geschäftsräumen des Internetunternehmens Youtube in Kalifornien soll es am Dienstag zu einer Schießerei gekommen sein. Das berichtete am Dienstagnachmittag (Ortszeit) der örtliche Fernsehsender KRON. Der Vorfall habe sich am Sitz des Unternehmens in der Kleinstadt Bruno im San Mateo County ereignet. Zahlreiche Notrufe sollen bei der Polizei eingegangen sein.

Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur