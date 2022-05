Berichte über Getreidediebstahl in Ukraine - Özdemir entsetzt

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Ukraine wirft Russland den massenhaften Diebstahl von Getreide in den von russischen Truppen besetzten Regionen vor. In den letzten Wochen seien Hunderttausende Tonnen Getreide Richtung Osten abtransportiert worden, hieß es aus Kiew. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) verurteilte den Getreidediebstahl.

"Dass Putins Schergen gezielt ukrainisches Getreide stehlen, erinnert an dunkelste Zeiten", sagte der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagsausgaben). "Putins Rechnung ist so einfach wie grausam: Wer keine Kraft hat, wehrt sich nicht." Özdemir sprach sich für eine Ausweitung der Ukraine-Hilfen aus. "Als Bundesregierung müssen wir alles tun, damit die Ukraine ihre Souveränität verteidigen kann - dazu zählen Waffen, Hilfslieferungen und wirtschaftliche Unterstützung", sagte er. "Ich habe meine G7-Kollegen nächste Woche nach Stuttgart eingeladen, um darüber zu sprechen, wie wir unsere Unterstützungsmaßnahmen für die Ukraine besser aufeinander abstimmen können." Auch die globale Ernährungslage würden die G7-Agrarminister beleuchten. Der Minister zog eine positive Bilanz der bisherigen Lebensmittel-Unterstützung. "Wir unterstützen die Menschen in der Ukraine gezielt mit Nahrung und Lebensmitteln. Über die Koordinierungsstelle meines Ministeriums werden wir in den nächsten Tagen mehr als 270 Hilfslieferungen mit über 8.000 Paletten in die Ukraine gebracht haben", teilte Özdemir mit.

Foto: über dts Nachrichtenagentur