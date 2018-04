Berichte: Volkswagen-Chef Müller muss gehen

WOLFSBURG (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagen-Chef Matthias Müller steht offenbar vor der Ablösung. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Nachfolger solle der bisherige VW-Markenchef Herbert Diess werden, schreibt das "Handelsblatt" auf seiner Internetseite und beruft sich dabei auf Konzernkreise.

Bei einer Sitzung des Aufsichtsrats am kommenden Freitag könnte demnach die Personalie entschieden werden. Der Führungswechsel beim Volkswagen-Konzern sei von den Eigentümer-Familien seit Monaten geplant worden, schreibt unterdessen die "Bild". Am Dienstagmittag hatte der Konzern lediglich mitgeteilt, seine Führungsstruktur umbauen zu wollen. "Dazu könnte auch eine Veränderung im Amt des Vorstandsvorsitzenden gehören", teilte Volkswagen mit. Müller habe seine "grundsätzliche Bereitschaft" signalisiert, an den Veränderungen mitzuwirken.

Foto: über dts Nachrichtenagentur