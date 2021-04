Berichte: Söder bestätigt Interesse an Kanzlerkandidatur

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Sonntag in der Vorstandsklausur der Unionsfraktion sein Interesse an der Kanzlerkandidatur bestätigt. Laut Teilnehmerangaben soll der CSU-Chef demnach gesagt haben, dass er zur Kandidatur bereit wäre, wenn die CDU ihn unterstütze. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Für 15 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant, an der neben den Fraktionsspitzen auch Söder sowie der CDU-Vorsitzende Armin Laschet teilnehmen sollen.

