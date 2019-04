Berichte: Linda Teuteberg soll neue FDP-Generalsekretärin werden

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP-Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg soll offenbar neue Generalsekretärin ihrer Partei werden. Das berichtet unter anderem das Hauptstadtstudio von RTL und n-tv unter Berufung auf eigene Informationen. FDP-Chef Christian Lindner will die Kandidatin für den Posten um 11 Uhr offiziell vorstellen.

Teuteberg würde auf Nicola Beer folgen, die Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der Europawahl in Deutschland ist. Die Wahl der neuen Generalsekretärin ist für den Bundesparteitag Ende kommender Woche geplant. Teuteberg ist seit der Bundestagswahl 2017 Bundestagsabgeordnete und in ihrer Fraktion die migrationspolitische Sprecherin. Von 2009 bis 2014 war sie Landtagsabgeordnete in Brandenburg. Seit 2011 ist die Juristin gewähltes Mitglied im Bundesvorstand ihrer Partei.

Foto: über dts Nachrichtenagentur