Bericht zur Situation von Kindern weltweit / Globaler Aufbruch für Kinderrechte / Sechs internationale Kinderhilfsorganisationen fordern Regierungen zu mehr Engagement für Kinder auf

Berlin/Osnabrück (ots) - Jedes Jahr sterben noch immer mehr alsfünf Millionen Kinder an vermeidbaren Krankheiten. 64 MillionenKinder besuchen nicht einmal die Grundschule. 150 Millionen Mädchenund Jungen tragen schwere gesundheitliche Schäden davon, weil siehungern. Jedes vierte Kind wächst in Kriegsgebieten auf. Klimawandelund Umweltzerstörung betreffen immer mehr Kinder, so wachsen etwa 500Millionen Kinder in Überschwemmungsgebieten auf.Das stellen die sechs größten internationalenKinderhilfsorganisationen in einem heute veröffentlichten Lagebericht»Globaler Aufbruch für Kinderrechte« fest und fordern weltweitRegierungen auf, sich deutlich stärker für Kinder zu engagieren. InBerlin haben die Organisationen den Bericht an die Vorsitzende desFamilienausschusses Sabine Zimmermann und die Vorsitzende derKinderkommission Susann Rüthrich übergeben. Im Bericht analysierendie Organisationen die Situation von Kindern weltweit und fordern,Kinderrechten erheblich mehr Priorität einzuräumen.»Ein Viertel der Weltbevölkerung ist jünger als 18 Jahre. Diesezwei Milliarden Kinder und Jugendliche haben ein Recht, gesund undfriedlich aufzuwachsen, sich zu bilden und sich für ihre Anliegen zuengagieren«, betonte Christoph Waffenschmidt, Vorstandsvorsitzendervon World Vision Deutschland.Zwar ist das Leben von Kindern heute im weltweiten Durchschnittbesser, als bei der Verabschiedung der Kinderrechtskonvention derVereinten Nationen vor 30 Jahren. In vielen Bereichen wurdenFortschritte erzielt: So sterben heute weniger Kinder vor ihremfünften Geburtstag und die Zahl der Kinder in Armut ist gesunken.Dennoch sieht Child Rights Now! dringenden Handlungsbedarf: »Wirmüssen jetzt Prioritäten setzen und Kinder in den Mittelpunktstellen. Dafür können wir die Kinderrechtskonvention und die globalenNachhaltigkeitsziele nutzen, die passende Ziele und wirksame Methodenvorgeben«, so Susanna Krüger, Geschäftsführerin von Save the ChildrenDeutschland.Child Rights Now! fordert außerdem, dass Kinderrechte im deutschenGrundgesetz verankert werden und die Belange von Kindern in allenpolitischen Ressorts einbezogen werden: Bildung, Familie undSoziales, aber auch Wirtschaft, Verkehr, Städtebau, Klima- undUmweltschutz und die Außen- und Entwicklungspolitik. Dringendnotwendig ist eine ressortübergreifende Strategie, um Kinderarmut zureduzieren und eine Reform des Bildungssystems, damitChancengleichheit ermöglicht wird. Um Kinder wirksam vor Gewalt zuschützen, fordert Child Rights Now! eine nationalePräventionsstrategie. Benachteiligte Kinder, wie etwa Kinder ohneelterliche Fürsorge oder geflüchtete Kinder, müssen geschützt undgestärkt werden. Ombudspersonen sollen national und in denBundesländern und Gemeinden dafür sorgen, dass Kinder berücksichtigtwerden. »Wir fordern alle politisch Verantwortlichen und allegesellschaftlichen Gruppen auf, Kinder zu beteiligten. Ob in derFamilie, in Schulen und Vereinen, in Gemeinden, den Bundesländernoder auf nationaler Ebene: Kinder und Jugendliche müssen gehörtwerden und an den für sie wichtigen Themen beteiligt werden«, sagteAlbert Recknagel, Vorstandssprecher von terre des hommes.Child Rights Now! ist eine Initiative der sechs weltweit größtenKinderhilfsorganisationen ChildFund Alliance, Plan International,Save the Children, SOS-Kinderdörfer, terre des hommes und WorldVision. Der aktuelle Child Rights Now! Bericht beinhaltet eineAnalyse zur Situation von Kindern in 17 Staaten, der deutscheKinderrechte-Fortschrittsbericht analysiert Fortschritte undHerausforderungen in Deutschland. Child Rights Now! wird bis zum Jahr2030, dem Jahr, in dem die UN-Nachhaltigkeitsziele erreicht seinsollen, alle fünf Jahre mit Folgeberichten weitergeführt.Pressekontakt:Interviewanfragen:ChildFund, Antje Becker, 0 70 22 / 92 59-23Plan International, Pressestelle: 040 / 6 11 40-267Save the Children, Claudia Kepp, 030 /27 59 59 79 - 280SOS Kinderdörfer, Louay Yassin, 089 /17 91 42 59terre des hommes, Iris Stolz, 05 41 / 71 01-132World Vision, Pressestelle: 0 61 72 / 763-151, -155, - 156Zu den Child Rights Now!-Berichten und der Kurzfassung:www.tdh.de/childrightsnowOriginal-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell