Knowledge Action Change kritisiert die Weltgesundheitsorganisationfür die Unterstützung von Ländern, die E-Zigaretten verbieten. DieWHO würde das internationale Übereinkommen ignorieren, welches dieweniger schädlichen Alternativen für Raucher gutheißtGenf (ots/PRNewswire) - Während sich die Abgeordneten bei der allezwei Jahre stattfindenden Konferenz für Tabakkontrolle(http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/en/) derWeltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO)versammeln, kritisieren die Autoren eines neuen Berichts mit demTitel "No Fire, No Smoke: Global State of Tobacco Harm Reduction. (https://gsthr.org/download/report/Global-State-of-Tobacco-Harm-Reduction-2018.pdf)" (frei übersetzt: Kein Feuer, kein Rauch: WeltweiterZustand der Schadensminimierung von Tabak) das Verhalten der WHOscharf. Die Gesundheitsexperten werfen der WHO Nichtbeachtung derinternationalen Übereinkommensverpflichtungen(http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_FCTC_english.pdf) vor, dieweniger schädliche Alternativen zum Rauchen unterstützen. Siebeklagen, dass die WHO stattdessen ein Verbot von E-Zigarettenempfiehlt, was viele Länder bereits umgesetzt haben.Die Autoren von "No Fire, No Smoke" teilen mit, dass wenigerschädliche Alternativen wie E-Zigaretten, Tabakerhitzungssysteme undschwedische Snus äußerst erfolgreich zur Reduzierung des Rauchensbeigetragen haben. Dennoch zeige die WHO eine historischeFeindseligkeit gegenüber diesen Alternativen."Die WHO ignoriert ihr eigenes Übereinkommen, das dieUnterzeichner dazu verpflichtet, Methoden zur Schadensminimierungdurch Förderung von sichereren Nikotinprodukten einzuführen. Dieseverpasste Möglichkeit, zu verhindern, dass dieses Jahrhundert eineMilliarde Menschen durch das Rauchen sterben, ist tragisch", sagteProfessor Gerry Stimson von Knowledge Action Change (London), der denBericht in Auftrag gab.Der Bericht führt die 39 Länder auf, in denen E-Zigaretten odernikotinhaltige Flüssigkeiten verboten sind, unter anderem Australien,Thailand und Saudi-Arabien. Die Europäische Union erlaubtE-Zigaretten, aber verbietet Snus, das pasteurisierte Tabakproduktzum oralen Gebrauch, das in Skandinavien außerordentlich beliebt ist.Nach der Einführung von Snus in Norwegen sank die Raucherquote beijungen Frauen von 30 % auf lediglich 1 % (https://www.ssb.no/en/statbank/table/05307/?rxid=fba52324-e745-43b1-8740-058b118535f6). In denVereinigten Staaten wurde der schnelle Anstieg desE-Zigaretten-Konsums von dem Rückgang des Rauchens bei Schülernbegleitet, wobei die Quote in den letzten sechs Jahren halbiert wurde(https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6722a3.htm?s_cid=mm6722a3_w). In Japan sorgte der Erfolg der Tabakerhitzungssysteme derweildafür, dass der Verkauf von Zigaretten in den letzten zwei Jahren umein Viertel zurückging (https://gsthr.org/download/report/Global-State-of-Tobacco-Harm-Reduction-2018.pdf#page=57)."Bei der Untersuchung der Daten war es beeindruckend, wie eng dieVerfügbarkeit von diesen Alternativprodukten mit dem Rückgang derRaucherquoten verbunden ist. Welche Motivation die Länder für ihreVerbote auch haben mögen, sie müssen erkennen, dass diese Politik siezu Unterstützern der Tabakindustrie macht", merkte Harry Shapiro, derHauptautor des Berichts, an.Während die Europäische Union Snus als illegal einstufte, sorgtedas Verbot des Gebrauchs von E-Zigaretten in verschiedenen Länderndes asiatisch-pazifischen Raums für die größten Bedenken."Viele der Nutzer von E-Zigaretten, die ich vertrete, leben inAngst davor, für den Versuch, ihre Leben zu retten, verhaftet zuwerden. In ihren Länder sind tödliche Zigaretten erlaubt, die vielsichereren E-Zigaretten jedoch verboten, weil die WHO diese Verbotevorantreibt", sagt Nancy Sutthoff von der VerbrauchergruppeInternationales Netzwerk der Nikotinkonsumentenorgansationen(http://www.innco.org/).An der Konferenz der WHO zur Politikgestaltung nehmenStellvertreter aus 181 Ländern teil. Alle 181 Länder haben dieWHO-Rahmenkonvention zur Tabakkontrolle ratifiziert, die sie dazuverpflichtet, die Schadensminimierung zu integrieren. Der Bericht "No Fire, No Smoke: Global State of Tobacco HarmReduction" und diese Pressemitteilung wurden von Knowledge ActionChange, einer privatwirtschaftlichen Gesundheitsagentur,veröffentlicht.

Um die Fortsetzung des Dialogs und die erweiterte Beteiligung beiwichtigen Gesundheitsaspekten zu fördernwird die Gesundheitsagentur Knowledge Action Changedie den Bericht verfassteeine parallele Sitzung zu der Veranstaltung der WHO in Genf abhalten.Die Sitzung beginnt um 11:00 Uhr am Dienstagden 2. Oktoberin der Geneva Business SchoolChemin de la Voie-Creuse 16Genf 1202. 