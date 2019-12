"Bericht vom Parteitag der SPD" am Sonntag, 8. Dezember 2019, um 23:35 Uhr im Ersten

München (ots) - Neuanfang bei den Sozialdemokraten? Mit rund 53 Prozent derStimmen haben sich die Parteimitglieder für Saskia Esken und NorbertWalter-Borjans als neue SPD-Doppelspitze entschieden. Aber die Partei istweiterhin tief gespalten - Geschlossenheit und Aufbruchstimmung sind in weiterFerne. Die SPD ringt mit sich selbst. Auf dem anstehenden Parteitag in Berlinsoll das designierte Spitzenduo nun bestätigt und über die inhaltlicheSchwerpunktsetzung sowie nicht zuletzt eine Neuverhandlung desKoalitionsvertrages diskutiert werden.Was bedeutet der Wechsel an der SPD-Parteispitze für den Fortbestand der GroßenKoalition? Wie verschieben sich inhaltliche Schwerpunkte? Was versprechen sichdie jungen Sozialdemokraten, die einen stärkeren Linkskurs fordern, für dieZukunft? Und wird der Wechsel an der Parteispitze weitere personelleKonsequenzen mit sich ziehen?Diese und andere Fragen sind Thema in der 15-minütigen Sondersendung "Berichtvom Parteitag" der SPD, die Das Erste am Sonntag, 8. Dezember, um 23:35 Uhrausstrahlt. Als Gesprächsgast stellt sich Saskia Esken den Fragen vonModeratorin Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen imARD-Hauptstadtstudio.Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARDText auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauerlive untertitelt.Moderation: Tina HasselIm Interview: Saskia EskenRedaktion: Ariane ReimersPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation,Tel.: 030/2288-1100, E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4460884OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell