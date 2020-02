Wuhan (ots) - Im chinesischen Wuhan, dem Zentrum der Coronavirus-Krise, steigtdie Zahl der Erkrankungen und Todesfälle von Tag zu Tag weiter an. In derUniversitätsstadt befinden sich auch viele ausländische Studenten. ChristopherBirigwa aus Uganda ist einer von ihnen. Der Medizinstudent und Stipendiat derSOS-Kinderdörfer weltweit spricht im Interview über Nahrungsmittelengpässe unddie Angst, sich zu infizieren.Herr Birigwa, wie sehr ist Ihr Alltag durch das Virus und die Abriegelung derStadt eingeschränkt?Birigwa: Ich verlasse den Campus der Universität, auf dem ich wohne, überhauptnicht mehr. Wir können nicht raus, zu unserem Schutz, und tragen alle Masken.Vor kurzem fand man einen meiner Mitstudenten, der sich infiziert hatte, er lagdraußen direkt vor der Uni. Die Gefahr, sich anzustecken, wird von Tag zu Taggrößer. Ich bleibe in meinem Zimmer und versuche mich mit Lernen abzulenken. DerUniversitätsbetrieb ist auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.Wie versorgen Sie sich mit dem Lebensnotwendigen?Die Banken haben alle geschlossen. Ich habe kein Geld mehr, um Lebensmittel zukaufen. Aber die allermeisten Supermärkte haben sowieso kaum Waren mehr und wenndoch, sind sie schnell ausverkauft. Auch die Preise sind stark angestiegen. Ichhabe noch ein bisschen Brot, Bohnen und Reis. Aber das reicht nur noch für einpaar Tage.Wie gehen die Menschen mit der Situation um?Die Menschen sind sehr diszipliniert und bleiben aus Angst zu Hause: Die Straßensind wie leergefegt, man sieht keine Fußgänger und auch keine Autos. Es fahrenauch keine Busse und Bahnen mehr.Wie tauschen Sie sich aus mit Freunden und Mitstudenten?Wir kommunizieren über Online-Chatportale. Aber es ist schon sehr bedrückend,der Virus distanziert die Menschen voneinander, wer Abstand hält und Kontakt zuanderen Menschen meidet, kann sich nicht anstecken.Wie geht es weiter?Das weiß ich nicht. Wir hoffen immer noch, dass es der Regierung gelingt, denVirus rasch eizudämmen. Bis dahin versuche ich stark zu bleiben.Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerStellvertretender PressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/1658/4510325OTS: SOS-Kinderdörfer weltweitOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell