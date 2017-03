Bericht aus dem Katastrophengebiet in Somalia: Kindernothilfe will Hungertod unbedingt abwenden

Duisburg (ots) - Mehr als 20 Millionen Menschen in Somalia,Nigeria, dem Südsudan und dem Jemen hungern oder stehen nach Angabender Vereinten Nationen vor dem Hungertod. Damit erlebt die Weltgerade die größte humanitäre Katastrophe seit 1945. "Wir haben vieleKinder und auch schwangere Frauen gesehen, die in extrem schlechterVerfassung waren. Die Situation ist sehr, sehr ernst", erklärteKindernothilfe-Pressesprecherin Angelika Böhling nach ihrer Rückkehraus Somalia."Die Menschen haben alles verloren, was sie hatten: ihreNutztiere, ihre komplette Lebensgrundlage - und vielfach auch dieHoffnung", so Böhling. "Aufgrund der Dürre sind die Ziegen und Kameleverendet, und jetzt geht es nur noch darum Menschenleben zu retten.Wir brauchen vor Ort ganz dringend Wasser und Lebensmittel, um einenoch größere Katastrophe abzuwenden."Die Hälfte der Bevölkerung Somalias - mehr als 6 MillionenMenschen - benötigt laut Vereinter Nationen humanitäre Hilfe. Frauenund Kinder sind auf der Suche nach Essen und Wasser über Wochen zuFuß unterwegs, Schulbesuche sind in ganzen Regionen nicht mehrmöglich. Die Kindernothilfe arbeitet erfolgreich mit lokalenPartnerorganisationen zusammen und stellt sicher, dass die Hilfeankommt. Spenden werden weiterhin dringend benötigt:SpendenkontoKindernothilfe e.V.Stichwort "Soforthilfe für Dürreopfer", Zweck: 57620IBAN: DE92 3506 0190 0000 4545 40Bank für Kirche und Diakonie eG (KD-Bank)Kindernothilfe-Sprecherin Angelika Böhling steht Ihnen bzw. IhrerRedaktion als Interview- und Ansprechpartnerin ab Dienstag,14.03.2017, zur Verfügung. Die Koordination erfolgt über diePressestelle:Pressekontakt:Christian Herrmanny, stellvertretender PressesprecherChristian.Herrmanny@Kindernothilfe.deTel.: 0203.7789-242mobil 0178.2329667Original-Content von: Kindernothilfe, übermittelt durch news aktuell