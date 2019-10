"Bericht aus Berlin" am Sonntag, 6. Oktober 2019, um 18:30 Uhr im Ersten

München (ots) - Geplante Themen:Die Casting-Show der SPD: Chance auf einen Neuanfang? DieSPD-Regionalkonferenzen gehen in die letzte Runde. Am 12. Oktoberfindet die letzte statt, dann dürfen die Mitglieder abstimmen. Dochnur ein Bruchteil der mehr als 400 000 Mitglieder nimmt an denVorstellungsrunden der acht Kandidatenpaare teil. Wer hat sichbislang wie geschlagen? Empfindet die Basis die Veranstaltungen alsWiederbelebung der innerparteilichen Demokratie? Ariane Reimers hatsich bei Regionalkonferenzen und außerhalb bei Parteimitgliedernumgehört. Interviewgast: Norbert Walter-Borjans, Kandidat für denSPD-Bundesvorsitz, ehem. Finanzminister Nordrhein-WestfalenCDU auf Kurssuche: Wohin geht Deutschlands letzte Volkspartei? DieCDU ist die letzte verbliebene Volkspartei von bundesweiterBedeutung. Aber sie erodiert. Die Umfragewerte auf Bundesebene sindschwach, und noch schwächer sind die der BundesvorsitzendenAnnegret-Kramp-Karrenbauer. Nach dem Sieg der Schwesterpartei ÖVP inÖsterreich liegen die Defizite der CDU umso deutlicher bloß und nichtwenige Christdemokraten dürften sich einen deutschen konservativenSebastian Kurz an der Spitze wünschen. Nicht zufällig pflegtGesundheitsminister Jens Spahn die Kontakte zu Kurz. Spahn hat dasKanzleramt noch immer fest im Blick. Seine Niederlage im Rennen umden CDU-Parteivorsitz nahm er demonstrativ gelassen hin, alsGesundheitsminister reist er wie ein Außenminister um die Welt. HanniHüsch über eine noch disziplinierte, aber unzufriedene Partei,Kanzleramts-Aspiranten und die Suche nach dem Profil in derNach-Merkel-Ära.Moderation: Oliver KöhrWeitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.de http://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlin www.twitter.com/ARD_BaBPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell