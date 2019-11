"Bericht aus Berlin" am Sonntag, 3. November 2019, um 18:30 Uhr im Ersten

München (ots) - Geplante Themen:Die doppelte K-Frage - der Kampf der CDU mit sich selbstNach dem Wahldebakel in Thüringen wird die Kritik an der Kanzlerin und an derParteivorsitzenden immer lauter. Die beiden Führungsfrauen scheinen die Parteinicht mehr im Griff zu haben ¬- die eine agiert glücklos, die andere schweigt.Ungewohnte Disharmonie in der Union, die kurz vor ihrem Parteitag steht. JedenTag melden sich neue Stimmen, die zur Rückkehr zu Sachthemen aufrufen, und jedenTag kommt neue Kritik an der Parteiführung. Werden Vorsitzende und Kanzlerin demDruck standhalten bzw. was können sie ihm entgegensetzen? Autorin: KirstenGirschickDazu live im Studio Tobias Hans, CDU, Ministerpräsident SaarlandUngehemmt, unbehelligt, unkontrolliert - der schwierige Kampf gegen HassmailsDrohungen in den sozialen Medien, Aufrufe zu Gewalt, Beleidigungen - für vielePolitiker in Deutschland gehört das mittlerweile zum Alltag. Der Mord an demCDU-Politiker Walter Lübcke gilt als Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik.Plattformbetreiber sollen nun zum Beispiel Morddrohungen oder Volksverhetzungden Strafverfolgungsbehörden melden. Das plant die Bundesregierung. Doch sinddies die richtigen Maßnahmen, sind sie überhaupt umzusetzen? Gerade die Justizleidet unter Personalmangel. Laut Richterbund fehlen allein 500 Staatsanwältebundesweit, Tausende gehen bis 2030 in Rente. Autoren: Marie Mallinckrodt undMichael GötschenbergDazu live im Studio Anke Domscheit-Berg, Bundestagsabgeordnete für die LinkeModeration: Oliver KöhrWeitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaBPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation,Tel.: 030/2288 1100, E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell