"Bericht aus Berlin" am Sonntag, 29. September 2019, um 18:30 Uhr im Ersten / Moderation: Tina Hassel

München (ots) - Geplante Themen:Versäumnisse in Ostdeutschland: Der fahrende SeelsorgerDie Wirtschaftskraft im Osten holt auf - das zeigt der Bericht derBundesregierung zur "Deutschen Einheit" in dieser Woche. Doch vieleProbleme sorgen immer noch für Unmut. Das Abgehängtsein und die Angstvor der Altersarmut. Zwischen Stadtroda und Schlöben gibt es kaumöffentlichen Nahverkehr. Aber einen "Bürgerbus" haben die Menschenvor Ort selbst organisiert. Der Bus ist längst mehr als nur einFortbewegungsmittel: ein fahrender Seelsorger. Genau diese Gegend warauch eine von vielen Modellregionen der Bundesregierung. Was ist ausdiesen Projekten geworden und was wünschen sich die Menschen vor Ort?Eine Reportage von Kristin Schwietzer.Dazu ein Gespräch mit Mike Mohring, CDU-LandesvorsitzenderThüringen und SpitzenkandidatDer Mordfall Lübcke und die Folgen: Das Sicherheitsproblem derSicherheitsbehördenDieser Mord motiviere ihn, alle Register zu ziehen, um dieSicherheit zu erhöhen - das sagte Bundesinnenminister Seehofer vorwenigen Monaten nach dem mutmaßlich rechtsextremistisch motiviertenMord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. HorstSeehofer und die Sicherheitsbehörden überschlagen sich seither mitgroßen Ankündigungen - mehr Überwachung im Netz, mehr Personal, eineAusweitung des V-Mann-Systems. Gerade in Hessen konnte dierechtsextremistische Szene auch nach dem NSU bis heute weiterleben.Mehr und mehr wird bekannt, in welchem Ausmaß der Verfassungsschutzdie Gefahr, die vom Tatverdächtigen Stephan E. ausging, verkannte.Wie sinnvoll sind die nun angedachten Maßnahmen? Eine Analyse vonMichael Stempfle.Dazu ein Gespräch mit Christine Lambrecht, Bundesjustizministerin,SPD