"Bericht aus Berlin" am Sonntag, 13. Oktober 2019, um 18:30 Uhr im Ersten

München (ots) - Moderation: Oliver KöhrGeplante Themen:Rechtsextremismus im CyberraumDer Täter von Halle war nach bisherigen Erkenntnissen wohl nicht inklassischen rechtsextremen Strukturen organisiert, trotzdem beging ereinen rechtsextremistischen, antisemitischen Terror-Anschlag. SeineRadikalisierung könnte sich außerhalb der bekannten Nazi-Szeneabgespielt haben; im Netz fand er virtuell Verbundenheit undAnknüpfungspunkte für seine rassistische, antisemitische undfrauenfeindliche Ideologie. Durch klassische behördliche Maßnahmenist so ein Anschlag wohl schwer vorhersehbar. Vieles spielt sich aufrechten Foren ab. Michael Stempfle fragt, wie groß die Szene ist undwie gut die Cyberspezialisten der Sicherheitsbehörden dagegenvorgehen können.Nach dem Terroranschlag in Halle: Jüdisches Leben in BerlinAbgesperrte Synagogen und bewachte Schulen, Cafés, Restaurantsgehören zum Alltag von Juden und Jüdinnen in Deutschland. DerTerroranschlag von Halle hat noch einmal gezeigt, wie groß dieBedrohungslage wirklich ist. Was bedeutet das für den Alltag vonjungen Juden und Jüdinnen in Berlin - Carla Reitter hat sichumgesehen.Türkische Offensive - wie reagiert Deutschland?Die türkische Armee ist nach Nord-Syrien einmarschiert, einvölkerrechtswidriger Angriff. Die deutsche Regierung verurteilt dieOffensive aufs schärfste, warnt vor einer humanitären Katastrophe,neuen Fluchtbewegungen und einem Wiedererstarken des IS. Was könnteDeutschland tun, um Druck auf die Türkei auszuüben. Stephan Stuchlikanalysiert.Interviewgast zum Terroranschlag von Halle und der Türkei-Offensive:Heiko Maas, Außenminister, SPDWeitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.de http://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlin www.twitter.com/ARD_BaB