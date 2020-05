Bericht: Weniger Asylanträge in den ersten vier Monaten 2020

BERLIN (dpa-AFX) - Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind laut einem Medienbericht in den ersten vier Monaten 2020 weniger Asylanträge gestellt worden als im Vorjahreszeitraum.



Die Zahl der Erstanträge sei um 29 Prozent auf 29 132 zurückgegangen, berichtet die "Bild am Sonntag". Im April habe es sogar nur rund 4100 Asylbewerber gegeben, vor einem Jahr waren es noch doppelt so viele. Gründe für den deutlichen Rückgang dürften das Coronavirus und die verschärften Grenzkontrollen gewesen sein. Die meisten Migranten seien aus Syrien, Afghanistan und dem Irak gekommen./zeh/DP/zb