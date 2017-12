Bericht: Wagenknecht häufigster Talkshowgast 2017

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht war laut eines Berichts 2017 der häufigste Talkshowgast. Insgesamt elf Mal war sie im Wahljahr bei vier der bekanntesten politischen Talkshows des Landes zu Gast: "Maischberger", "Hart aber fair", "Maybrit Illner" und "Anne Will". Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Kein anderer Politiker, Journalist oder Wissenschaftler war häufiger vertreten. Mitgezählt wurden bei der Auswertung, die das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" selbst durchgeführt hat, auch Sondersendungen wie zum Beispiel "Illner intensiv". Den zweiten Platz teilen sich mit insgesamt je zehn Besuchen Peter Altmaier (CDU), Christian Lindner (FDP), Thomas Oppermann (SPD), Cem Özdemir (Grüne) und Ursula von der Leyen (CDU). Wolfgang Kubicki (FDP) und Markus Söder (CSU) stehen mit jeweils neun Gastspielen beide auf Platz drei. Katrin Göring-Eckardt (Grüne) sowie Alexander Lambsdorff (FDP) belegen mit je acht Besuchen den vierten Platz. Auch Norbert Röttgen (CDU) hat es mit insgesamt sieben Besuchen gerade noch in die diesjährigen Top Fünf geschafft. Spitzenreiterin Wagenknecht stand bei vier von insgesamt 31 Sendungen von "Anne Will" auf der Gästeliste. Dreimal begrüßte Sandra Maischberger die 48-Jährige in ihrer Runde. Je zweimal war Wagenknecht in der Talkshow "Hart aber fair" von Frank Plasberg sowie bei "Maybrit Illner" im ZDF zu Gast. In den letzten Jahren war Parteikollege Gregor Gysi noch das präsenteste Gesicht der Linkspartei. Wagenknecht hat in dieser Hinsicht seine Nachfolge angetreten. Gysi selbst, langjähriger Linken-Fraktionschef im Bundestag, diskutierte 2017 nur vier Mal im TV.

Foto: über dts Nachrichtenagentur