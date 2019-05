Bericht des Vorstands von Snowflake

San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Der Vorstand vonSnowflake dankt Bob Muglia für seinen unermüdlichen Einsatz und seineHingabe für den Aufbau des Business von Snowflake in den vergangenenfünf Jahren. Herr Muglia ist eine Führungskraft von außerordentlicherIntegrität und verlässt unser Unternehmen mit einem ausgezeichnetemRuf. Wir freuen uns darauf, während dieser Übergangszeit mit Bobweiterzuarbeiten und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft."Es war eine Ehre und ein Privileg, das Team von Snowflake in denvergangenen Jahren zu führen, da wir gemeinsam das weltweit besteCloud-Data-Warehouse aufgebaut haben", sagte Bob Muglia. "UnserErfolg basiert auf Werten, wobei der wichtigste hiervon ist, dassunsere Kunden an erster Stelle stehen. Ich freue mich darauf, währendder Übergangsphase als Berater unterstützend tätig zu sein undvertraue darauf, dass das Team von Snowflake unseren Erfolg auf dienächste Ebene bringen wird."Informationen zu Snowflake Inc.Snowflake ist das einzige Data-Warehouse, das für die Cloudgeschaffen wurde und ermöglicht datenbasierten Unternehmen einesofortige Flexibilität, sicheres Teilen von Daten und sekundengenauePreisgestaltung über verschiedene Clouds hinweg. Snowflake kombiniertdie Leistung von Data-Warehousing, die Flexibilität vonBig-Data-Plattformen und die Elastizität der Cloud zu einem Bruchteilder Kosten traditioneller Lösungen. Snowflake: Ihre Daten, ohneLimit. Weitere Informationen finden Sie unter snowflake.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2452412-2&h=1296112454&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2452412-2%26h%3D2376746770%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.snowflake.com%252F%26a%3Dsnowflake.com&a=snowflake.com).Pressekontakt:Alisa MacDonnellVP of Corporate Marketingalisa.macdonnell@snowflake.comOriginal-Content von: Snowflake Inc., übermittelt durch news aktuell