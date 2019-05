Bericht: Volkswagen bereitet Einstieg in E-Scooter-Sharing vor

WOLFSBURG (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagen prüft offenbar einen Einstieg ins E-Scooter-Sharing. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf mit dem Projekt betraute Personen. Der Automobilkonzern lässt demnach von einem Dienstleister bereits E-Scooter mit den Logos seiner Sharing-Plattform "We Share" für einen kommenden Testbetrieb bekleben.

Der Dienstleister aus Dortmund kümmert sich neben dem Branding auch um die Beschaffung. Volkswagen bestätigte, dass konkrete Projekte bezüglich Mikromobilität in Arbeit seien. "Derzeit gibt es allerdings noch keine Entscheidung", hieß es vom Konzern. Auch Details zu einem Testbetrieb wolle man nicht verraten. Am 17. Mai stimmt der Bundesrat voraussichtlich über die "Verordnung für Elektrokleinstfahrzeuge" final ab, E-Scooter würden damit auf deutschen Straßen erlaubt. Für ein mögliches Sharing-Angebot setzt Volkswagen nach Informationen des "Handelsblatts" auf chinesisch-amerikanische Technik. Die E-Scooter für "We Share" werden vom US-Hersteller Segway produziert. Seit 2015 befindet sich Segway im Besitz der chinesischen Firma Ninebot.

Foto: über dts Nachrichtenagentur