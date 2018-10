Frankfurt/Main (ots) - Die Süddeutsche Zeitung hat in der heutigenAusgabe vom 12. Oktober in einem Bericht die Qualität undVollständigkeit von Dossiers deutscher Chemieunternehmen zurRegistrierung von Chemikalien gemäß der EU-REACH-Verordnungkritisiert. Die Redakteure beziehen sich dabei auf die Ergebnisseeiner gemeinsamen Studie vom Umweltbundesamt (UBA) und demBundesinstitut für Risikobewertung (BfR), die Ende Augustveröffentlicht wurden.Dazu stellt der Verband der Chemischen Industrie (VCI) fest:"Die im Rahmen des UBA/BfR-Projektes geäußerte Kritik an denRegistrierungsdossiers halten wir für überzogen und größtenteilsnicht für gerechtfertigt. Sie diskreditiert die Anstrengungen derUnternehmen, die umfangreichen und komplexen Vorgaben und Pflichtenaus der REACH-Verordnung so korrekt wie möglich zu erfüllen. WärenUnternehmen, deren Registrierungsdossiers geprüft wurden, von Anfangin das UBA/BfR-Projekt einbezogen worden, wären Missverständnisse zuden Vorwürfen aufgeklärt und eine objektivere Bewertung erzieltworden. Das betrifft zum Beispiel die Bewertung von Dossiers, die inREACH vorgeschriebene alternative Informationen enthalten. Siekonnten - so wie die Untersuchung angelegt war - die Bewertung"konform" gar nicht erhalten. Dadurch entsteht ein völlig falschesBild.Absichtlich unvollständig abgegebene Registrierungsdossiers sindnach Auffassung des VCI nicht akzeptabel und müssen geahndet werden.Die vorhandenen Vorschriften zur Bewertung von Dossiers, zurDurchsetzung von Nachbesserungen sowie zur Sanktionierung vonVerstößen reichen dafür aus. In Deutschland sind sie imChemikaliengesetz und der entsprechenden Sanktionsverordnunggeregelt.Um eine europaweit einheitliche Bewertung derRegistrierungsdossiers zu ermöglichen, sieht die REACH-Verordnungausdrücklich eine zentrale Dossier-Bewertung durch die EuropäischeChemikalienagentur ECHA vor. Separate Überprüfungen durch einzelneBehörden von Mitgliedstaaten mit nicht nachvollziehbaren Verfahrenund Kriterien sind nicht vorgesehen. Der VCI sieht hierbei auch dieGefahr, dass derartige Überprüfungen einseitig zum Spielballpolitischer Partikularinteressen einzelner nationaler Behördenwerden.Grundsätzlich steht fest: Die über 90.000 REACH-Registrierungenfür mehr als 21.000 Chemikalien haben die Datenlage zu vielenindustriell verwendeten Stoffen verbessert. Studien belegen denpositiven Effekt für den Schutz von Mensch und Umwelt. Bei einemgroßen Teil der Registrierungen hatten deutsche Unternehmen dieFederführung für die Einreichung der Unterlagen. Im März 2018 hat dieEU-Kommission in einem Gesamtbericht zu REACH festgestellt, dass dieVerordnung gut geeignet ist, die Schutzziele zu erreichen und denBefürchtungen der Bevölkerung über die Sicherheit von ChemikalienRechnung zu tragen."Der VCI vertritt die wirtschaftspolitischen Interessen von rund1.700 deutschen Chemieunternehmen und deutschen Tochterunternehmenausländischer Konzerne gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichender Wirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. Der VCI steht fürmehr als 90 Prozent der deutschen Chemie. Die Branche setzte 2017über 195 Milliarden Euro um und beschäftigte rund 453.000Mitarbeiter.Pressekontakt:VCI-PressestelleTelefon: 069 2556-1496E-Mail: presse@vci.dehttp://twitter.com/chemieverband undhttp://facebook.com/chemieverbandVCIOriginal-Content von: Verband der Chemischen Industrie (VCI), übermittelt durch news aktuell