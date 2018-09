Bericht: Stegner gibt Landesvorsitz ab

KIEL (dts Nachrichtenagentur) - Der schleswig-holsteinische SPD-Chef Ralf Stegner will sein Amt einem Medienbericht zufolge abgeben. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" am Montag unter Berufung auf SPD-Kreise. Die SPD-Spitze in Berlin soll demnach bereits über den Schritt informiert sein.

Stegner hat für 15 Uhr eine Pressekonferenz in Kiel einberufen. Stegner ist seit dem 24. März 2007 Landesvorsitzender der SPD Schleswig-Holstein. Seit 2008 ist er zudem Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion und seit 2014 einer der fünf stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD.

