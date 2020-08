Bericht: Spahn will Karneval bundesweit ausfallen lassen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich laut eines Berichts der "Rheinischen Post" in einer Telefonschalt-Konferenz des Gesundheitsausschusses des Bundestags am Dienstag dafür ausgesprochen, den Karneval in der Saison 2020/2021 bundesweit komplett ausfallen zu lassen. Die Zeitung beruft sich auf Teilnehmerkreise der Schaltkonferenz. Demnach soll Spahn gesagt haben: "Ich war selbst Kinderprinz und komme aus einer Karnevalshochburg. Ich weiß also, wie wichtig Karneval für viele Millionen Deutsche ist."

Er könne sich Karneval in diesem Winter, mitten in der Pandemie, aber schlicht nicht vorstellen. "Das ist bitter, aber so ist es", soll Spahn laut Teilnehmerkreisen gesagt haben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur