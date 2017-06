Bericht: Seit 2014 zahlte EU der Türkei 2,7 Milliarden Euro netto

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Die EU hat der Türkei in den vergangenen drei Jahren 2,7 Milliarden Euro netto zur Vorbereitung auf den Beitritt zur Union gezahlt. Das berichtet die "Bild" (Mittwoch) unter Berufung auf aktualisierte Zahlen der EU-Kommission. Danach erhielt Ankara von 2014 bis Ende 2016 insgesamt 3,3 Milliarden Euro aus der EU-Kasse.

Allerdings zahlten die Türken ihrerseits 625 Millionen Euro an Brüssel, um an EU-Programmen teilnehmen zu können. Damit sind die Türken die größten Nutznießer von EU-Geldern unter allen Nicht-EU-Ländern. Nicht berücksichtigt, sind dabei die sechs Milliarden Euro, die Brüssel im Rahmen des Flüchtlingsdeals an Ankara zahlt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur